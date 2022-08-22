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Общество

В «ТНС энерго Пенза» напомнили о способах передачи показаний счетчика

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Передавать показания прибора учета необходимо ежемесячно до 25-го числа. Своевременная передача данных - залог того, что клиент получит счет на оплату фактически потребленной электроэнергии и сможет планировать расходы на оплату коммунальных услуг из семейного бюджета.

По закону, если клиент забудет или совсем проигнорирует передачу показаний, в течение первых трех месяцев оплата будет рассчитываться по среднему объему потребления, а далее - по нормативу, что, как правило, дороже. Перерасчет произойдет только тогда, когда клиент передаст актуальные показания в энергосбытовую компанию.

«ТНС энерго Пенза» разработало широкий спектр сервисов, которые позволяют клиентам вносить показания в любое время и в любом месте: на официальном сайте без авторизации, в «Личном кабинете» и мобильном приложении или через единый контакт-центр по номеру 8 (8412) 98-78-48.

Показания также принимает голосовой помощник Алиса. Нужно просто произнести «Алиса, включи навык «ТНС энерго».

Кроме этого, клиент может передать данные счетчика при оплате электроэнергии в мобильных приложениях банков-партнеров, почтовых и банковских отделениях, а также в офисах обслуживания «ТНС энерго Пенза».

Компания напоминает: своевременная передача показаний позволит избежать лишних и непредвиденных затрат.

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