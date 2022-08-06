В Кузнецке в День физкультурника пройдут турниры и состязания

06.08.2022 | 13:55

В пятницу, 12 августа, в Кузнецке на стадионе «Рубин» отпразднуют День физкультурника. На него придут горожане всех возрастов - от детсадовцев до пенсионеров.

В 10:00 начнутся «Веселые старты» для дошкольников и их родителей, в 11:00 - легкоатлетическая эстафета, в 15:30 состоится футбольный турнир среди общеобразовательных организаций.

Торжественная церемония открытия с вручением наград запланирована на 15:30.

В 16:00 стартуют соревнования по тяжелой атлетике, стритболу и волейболу. А в 17:00 на футбольное поле выйдут ветераны.

«Всех желающих приглашаем принять участие в общегородском празднике спорта», - обратилась к кузнечанам пресс-служба мэрии.

В Пензе праздник уже начали отмечать спартакиадами трудовых коллективов. А непосредственно в День физкультурника, 12 августа, мероприятия пройдут на Юбилейной площади.