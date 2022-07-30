В Пензе в День физкультурника пройдет спортивный фестиваль

30.07.2022 | 11:45

12 августа в Пензе отметят День физкультурника. Праздник начнется в 11:00 на Юбилейной площади.

Любителей физической культуры объединят всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Одновременно с турниром на площади пройдет фестиваль чемпионов «Игры ГТО».

«Мероприятие состоится в Пензенской области впервые. Это командные соревнования, в котором участникам для победы необходимо быстро и качественно пройти все этапы в виде эстафеты», - пояснили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Участники, показавшие лучший результат, войдут в сборную команду региона для участия во всероссийском этапе фестиваля.

В 14:00 в киноконцертном зале «Пенза» пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. На нем будут чествовать жителей области, которые внесли большой вклад в развитие физической культуры и спорта.