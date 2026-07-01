В пензенской больнице № 6 запустили кислородный газификатор

Общество

В пензенской больнице № 6 запустили кислородный газификатор
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В больнице № 6 имени Г. А Захарьина в Пензе запустили в эксплуатацию кислородный газификатор. Его монтаж стал частью модернизации всего лечебного учреждения.

На реализацию проекта из регионального бюджета было выделено более 6 млн рублей.

Автономный комплекс нового поколения позволяет хранить медицинский кислород в сжиженном виде и подавать его без перебоев в газообразной форме в реанимацию и операционные.

При необходимости можно снабжать и обычные палаты.

В отличие от обычных баллонов, требующих постоянной замены, газификатор гарантирует стабильный поток в режиме 24/7. Это особенно важно в экстренных ситуациях, где дорога каждая секунда, отметили в медучреждении.

Кислородные накопители активно монтировали во время пандемии. В частности, в августе 2020-го такая станция появилась в больнице № 4, в ноябре того же года обновили оборудование в детской больнице.

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