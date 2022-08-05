Спорт

Трудовые коллективы Первомайского района выступили на спартакиаде

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Несмотря на то что до Дня физкультурника осталась неделя, в Пензе уже награждают тех, кто сам занимается спортом и приучает молодое поколение к активному образу жизни. На стадионе школы № 75 провели праздник для работников трудовых коллективов Первомайского района.

«На сегодняшний день количество занимающихся физкультурой и спортом в Пензе составляет 241 200 человек - это 48% от общего населения города», - сообщил заместитель председателя городского спорткомитета Олег Кулагин.

«В основном команды здесь участвуют не для победы, а чтобы встретиться, пообщаться спортивным образом. Это праздник. Также у них будут медали уличных соревнований. Это шахматы, настольный теннис и дартс. И в командных видах спорта, в волейболе и футболе, они разыграют кубок», - пояснила главный специалист городского спорткомитета Оксана Гришанова.

На площадке собрались пусть и не герои спорта, но активные приверженцы занятий физкультурой. Подтянутые, азартные и стремящиеся попасть в десятку.

В команде центра гигиены и эпидемиологии девушки работали на поле и в защите, и в нападении, да и мячом владели мастерски. А вот в шахматах каждый сам за себя - то ли ладью пустить в ход, то ли коня. С глазу на глаз были и игроки в теннис.

Все состязания проходили в рамках спартакиады трудовых коллективов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Трудовые коллективы Первомайского района выступили на спартакиаде!!!

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Заголовок времён СССР.

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