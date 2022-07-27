В минлесхозе опровергли слух о нападении медведя на человека

27.07.2022 | 14:55

«Это правда, что в Пензенской области медведь в лесу напал на мужчину и загрыз его?» - с таким вопросом в редакцию обратились уже несколько человек. Взволнованные люди даже называли место трагедии, причем в разных районах (как правило, богатых лесными массивами).

Один из читателей даже прислал фото: на одном - окровавленная медвежья морда, на втором - изуродованное тело.

«Ничего подобного в Пензенской области не происходило, это сообщение - фейк, ложь. Фото из интернета, оно могло быть сделано когда и где угодно, а может и вообще быть подделкой», - заверили редакцию в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Тем не менее рыбакам и любителям тихой охоты следует соблюдать осторожность. С 2018 года инспекторы охотхозяйств находили следы медведей в Лунинском, Городищенском, Земетчинском районах. В апреле этого года они были обнаружены в Сосновоборском районе, а недавно косолапый попался в объектив фотоловушки.

Поэтому в лесу следует держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно. Также лучше избегать длительного продвижения через густые заросли.