Общество

В минлесхозе опровергли слух о нападении медведя на человека

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«Это правда, что в Пензенской области медведь в лесу напал на мужчину и загрыз его?» - с таким вопросом в редакцию обратились уже несколько человек. Взволнованные люди даже называли место трагедии, причем в разных районах (как правило, богатых лесными массивами).

Один из читателей даже прислал фото: на одном - окровавленная медвежья морда, на втором - изуродованное тело.

«Ничего подобного в Пензенской области не происходило, это сообщение - фейк, ложь. Фото из интернета, оно могло быть сделано когда и где угодно, а может и вообще быть подделкой», - заверили редакцию в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Тем не менее рыбакам и любителям тихой охоты следует соблюдать осторожность. С 2018 года инспекторы охотхозяйств находили следы медведей в Лунинском, Городищенском, Земетчинском районах. В апреле этого года они были обнаружены в Сосновоборском районе, а недавно косолапый попался в объектив фотоловушки.

Поэтому в лесу следует держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно. Также лучше избегать длительного продвижения через густые заросли.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

любителям тихой охоты
Это секта дурачков таких.

Гость||

Гость писал(a):

Это секта дурачков таких.
Это не ты ли из секты любителей дзюбить?

Гость||

Гость писал(a):

любителям тихой охоты

Это секта дурачков таких.

Этому дебилу и грибники внукам пустые леса оставят.

Гость||

Гость писал(a):

Это не ты ли из секты любителей дзюбить?
Вы с какой целью интересуетесь? Коллективная дрочка интересует?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее рыбакам и любителям тихой охоты следует соблюдать осторожность.
И только охотникам можно не боятся. В близи 12 калибр на мишу самое то.

Гость||

Гость писал(a):

Это не ты ли из секты любителей дзюбить?

Вы с какой целью интересуетесь?

В подъезде банка солидола стоит давно,могём задарить безмоздмездно.

Гость||

Гость писал(a):

Тем не менее рыбакам и любителям тихой охоты следует соблюдать осторожность.

И только охотникам можно не боятся. В близи 12 калибр на мишу самое то.

Ну вот с лосем у тебя все совсем не так получилось.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот с лосем у тебя все совсем не так получилось.
Опять ты заборный житель к охотникам примазываешся?

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот с лосем у тебя все совсем не так получилось.

Опять ты заборный житель к охотникам примазываешся?

У тебя совсем крыша поехала, после того как лось тебя износиловал.

Имя: Гость
Комментарий:

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