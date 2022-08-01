Коронавирус в Пензенской области: итоги июля

01.08.2022 | 14:33

В Пензенской области с 1 по 31 июля зафиксировали 1 186 случаев коронавируса. Это на 116 больше, чем в июне (1 070).

Если в первой половине месяца суточное количество случаев инфекции колебалось от 30 до 40, то после 20 июля оно повысилось до 45-52. Минимальное число подтвержденных заражений COVID-19 составило 29 (выявили 9-го), максимальное - 52 (27-го, 29-го).

За второй месяц лета медики выписали 890 пациентов, перенесших коронавирус, что на 216 меньше, чем в июне. Зарегистрировано 38 смертей (48 в июне).

В России отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Специалисты связывают его с приходом нового штамма, получившего название «кентавр», и советуют вернуться к ношению масок в общественных местах, ревакцинироваться.

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать до 31 августа включительно. Постановления об обязательном ношении масок пока нет.