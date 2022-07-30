Сетевое издание|18+|Суббота|30 июл 2022|21:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

Итоги недели: насосы для фонтана, кукушка и песок с Московской

Печать
Telegram

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Лидер обсуждений - поломка на фонтане в центре Пензы.

Немецкие насосы могут заменить китайскими или отечественными. Тогда струи не будут бить в такт музыке.

Сейчас неисправны 22 насоса из 128, из-за чего пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух.

Сломанные детали сняли еще осенью и по гарантии отправили на ремонт в Германию.

Из-за санкций ждать их обратно не станут, но сколько времени займет поиск аналогов - неизвестно.

На втором месте устроилась кукушка, покинувшая свое заточение.

В Пензе во время одного из мощных ливней сломались любимы горожанами часы.

Стрелки работали как положено, а вот дверцы башни перестали открываться и механическая птица оставалась взаперти.

Для починки механизма хотели вызвать ремонтника из Сердобска, но пензенские специалисты справились своими силами.

Теперь кукушка свободна.

Замкнул тройку самых обсуждаемых песок вверху Московской.

Им были устланы и основная часть, и боковые дорожки.

Как оказалось, он нужен там для уплотнения швов плитки. Это обязательный элемент для участка с крутым склоном.

Убрать песок хотели в конце недели, но в планы вмешалась природа. Дождевым потоком его снесло на улицу Кураева и ниже.

«Центр грязный из-за этого песка», - возмущаются горожане.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте