Итоги недели: насосы для фонтана, кукушка и песок с Московской

30.07.2022 | 21:00

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Лидер обсуждений - поломка на фонтане в центре Пензы.

Немецкие насосы могут заменить китайскими или отечественными. Тогда струи не будут бить в такт музыке.

Сейчас неисправны 22 насоса из 128, из-за чего пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух.

Сломанные детали сняли еще осенью и по гарантии отправили на ремонт в Германию.

Из-за санкций ждать их обратно не станут, но сколько времени займет поиск аналогов - неизвестно.

На втором месте устроилась кукушка, покинувшая свое заточение.

В Пензе во время одного из мощных ливней сломались любимы горожанами часы.

Стрелки работали как положено, а вот дверцы башни перестали открываться и механическая птица оставалась взаперти.

Для починки механизма хотели вызвать ремонтника из Сердобска, но пензенские специалисты справились своими силами.

Теперь кукушка свободна.

Замкнул тройку самых обсуждаемых песок вверху Московской.

Им были устланы и основная часть, и боковые дорожки.

Как оказалось, он нужен там для уплотнения швов плитки. Это обязательный элемент для участка с крутым склоном.

Убрать песок хотели в конце недели, но в планы вмешалась природа. Дождевым потоком его снесло на улицу Кураева и ниже.

«Центр грязный из-за этого песка», - возмущаются горожане.