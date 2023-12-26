PenzaInform.ru работает для читателей уже 12 лет

26.12.2023 | 10:55

Во вторник, 26 декабря, порталу PenzaInform.ru исполняется 12 лет. В этот день в 2011 году жителям Пензы и области на нем впервые была представлена лента новостей.

На протяжении многих лет коллектив сетевого издания ежедневно делает все, чтобы держать читателей в курсе событий.

По статистике LiveInternet на 26 декабря 2023 года, портал PenzaInform.ru является первым по посещаемости среди всех сайтов в регионе, включая информационную систему 2ГИС и ресурсы по размещению объявлений, и почти в 3 раза опережает ближайшее СМИ.

За прошедший год, по данным счетчика Яндекс.Метрика, зафиксировано 16 087 300 визитов на PenzaInform.ru, количество просмотров за тот же период составило 32 627 630.

По состоянию на декабрь индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона и почти в 3 раза опережает ближайшего конкурента. На ИКС влияют уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей.

Новости на PenzaInform.ru читают как рядовые граждане, так и представители власти, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов.

Сайт продолжает развиваться. В прошедшем году на нем появились новые разделы «История Пензы» и «Гороскоп», по просьбам читателей возвращена «Афиша».

Узнавать новости жители Пензы и области могут не только на самом сайте PenzaInform.ru, но и из канала PenzaInform в Telegram, куда попадает самое интересное. Количество его подписчиков уже превысило 25 тысяч, а в чате можно обменяться мнениями по поводу событий.

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» также есть группы PenzaInform.ru, количество их подписчиков составляет 59 тысяч и 41 тысячу соответственно.

Сетевое издание «ПензаИнформ» благодарит своих читателей за преданность.