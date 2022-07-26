Немецкие насосы пензенского фонтана могут заменить китайскими

26.07.2022 | 10:15

Главный пензенский фонтан, расположенный на одноименной площади, не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух.

Как оказалось, проблема в насосах: неисправны 22 из 128, сообщает ТРК «Наш дом». Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го.

Однако весной стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

Сейчас рассматриваются два варианта. Первый - заказать насосы в Китае. Такое оборудование сперва пройдет тестирование в Москве, и, если оно окажется подходящим, детали привезут в Пензу

Второй вариант - установить отечественные насосы. Правда, с ними струи перестанут бить в такт музыке и будут подниматься на одну высоту.