Общество

Немецкие насосы пензенского фонтана могут заменить китайскими

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Главный пензенский фонтан, расположенный на одноименной площади, не может работать полноценно: примерно пятая часть струй рядом с чашей не поднимается в воздух.

Как оказалось, проблема в насосах: неисправны 22 из 128, сообщает ТРК «Наш дом». Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го.

Однако весной стало ясно, что из-за санкций насосы в Пензу, скорее всего, не вернутся, поэтому начались поиски их аналога.

Сейчас рассматриваются два варианта. Первый - заказать насосы в Китае. Такое оборудование сперва пройдет тестирование в Москве, и, если оно окажется подходящим, детали привезут в Пензу

Второй вариант - установить отечественные насосы. Правда, с ними струи перестанут бить в такт музыке и будут подниматься на одну высоту.

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Гость||

Позорники

Гость||

Машины они свои на китайские не хотят заменить? Или мозги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минувшей осенью их демонтировали и отправили на экспертизу в Москву, где случай признали гарантийным. Детали послали в Германию на ремонт, который должен был продлиться до весны 2022-го.
Вы хотите сказать, что с осени до весны Германия не произвела гарантийное обслуживание своей продукции? Сами то понимаете, что пишите? Больше похоже, что насосы уже нашли нужного хозяина)))

Гость||

Да, возможно, кому-то насосики приглянулись. Хороший фонтанчик в коттеджике можно организовать.

Гость||

Вот вам и качественные немецкие насосы, сыпятся хуже китайских

Гость||

как складно в уши ссут.на ремонт,по гарантии,в германию.ага верим...

Гость||

Домик Дедушки Мороза на дачке у кого-то уже стоит, пришло время его подключать к водоснабжению. Хороший немецкий насос прослужит много лет. Грех не воспользоваться возможностью забрать.

Гость||

Гость писал(a):

Больше похоже, что насосы уже нашли нужного хозяина)))
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Гость||

Немецкий телескоп Цейса из планетария пропал. Теперь немецкие насосы с фонтана исчезли. Совпадение?

Гость||

Это дырявый конь ссыт всем в уши...

Гость||

Гость писал(а):

> как складно в уши ссут.на ремонт,по гарантии,в германию.ага верим...

_________

Скажи спасибо, что в Канаду не отправили

Гость||

Гость писал(a):

Немецкий телескоп Цейса из планетария пропал. Теперь немецкие насосы с фонтана исчезли. Совпадение?
Ну так получилось вероятно?

Гость||

Воруют.

Гость||

А свои изготовить не судьба? или с таким правительством ничего хорошего ждать не приходится?

Гость||

Гость писал(a):

А свои изготовить не судьба?
Тебе ведь ясно написали об ущербности отечественных насосов:

penzainform.ru писал(a):

с ними струи перестанут бить в такт музыке и будут подниматься на одну высоту.
Нужны умные насосы. Которые можно синхронизировать с электронной начинкой нашего ущербного фонтана.

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Имя: Гость
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