В нижней части улицы Московской отремонтируют тротуар

26.07.2022 | 12:30

Пензенцев заинтересовала судьба нижней части улицы Московской, которая свободна для автомобилистов и, по мнению горожан, нуждается в благоустройстве. Состояние тротуаров там настолько удручающее, что можно переломать ноги.

«Почему не ремонтируют участок Московской между улицами Октябрьской и Долгова», - такое обращение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». Вопрос был переадресован администрации областного центра.

Во вторник, 26 июля, заммэра Павел Якунин ответил, что заключен контракт на ремонт тротуара на улице Московской - от Бакунина до Октябрьской.

«В рамках вышеуказанных работ предусмотрен ремонт тротуара на улице Московской по нечетной стороне до пересечения с улицей Долгова», - уточнил чиновник.

Реконструкция верхней части Московской должна была окончиться 15 июля. Посредине, от улицы Кураева до Максима Горького, в 2022 году несколько раз образовывались провалы.