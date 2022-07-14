Пензенцы рискуют переломать ноги на отрезке Московской

14.07.2022 | 21:22

«Очень плохое качество», - пожаловалась горожанка на участок Московской от пересечения с Октябрьской до улицы Долгова. Он совсем небольшой, но запоминается - ноги переломать можно. Пензячка сравнила с тротуарами поблизости.

«Ужасно, тут лужи. Начнутся дожди», - сообщила женщина.

В нескольких метрах отсюда плиткой выкладывают большую территорию - вдоль Доски почета Железнодорожного района и далее к зданию администрации, что расположено на Московской. Перед ним тоже будет плитка.

Информационный щит четко очерчивает границы ремонта - от улицы Бакунина до Октябрьской. Даже саму Октябрьскую давным-давно украсили разноцветными квадратиками.

Непонятно, почему так не повезло маленькому отрезку центральной улицы города. Журналисты «Службы 11» выяснят данный вопрос.