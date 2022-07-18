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Общество

На Московской устранили причину провала в пешеходной зоне

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«Трубу положили, засыпали ее. Все, теперь вода будет уходить по трубе. Прорывов больше пока не будет», - заявил сотрудник МБУ «Пензавтодор» Анатолий Михейкин.

Смущает только слово «пока». Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» закончили свою работу на улице Московской. Старые керамические коммуникации, которые не выдержали давления гранитного полотна, заменили на современную пластиковую трубу большего диаметра.

Территорию огородили. Скоро здесь появятся другие рабочие, которые займутся восстановлением главной пешеходной зоны города. Кстати, пройтись по этой части улицы Московской пензенцы могли бы и раньше. Проблем ремонтной бригаде добавила погода, точнее ливень, который обрушился на областной центр в четверг, 14 июля, и смывал все на своем пути, включая только что установленный колодец.

Бурные потоки унесли с собой и часть ливневки. Теперь ее тоже придется восстанавливать. Но главное, что была произведена замена подземных коммуникаций, которые прокладывали еще во времена СССР. А значит, сточные воды больше не размоют грунт - и мощеная гранитной плиткой дорога не уйдет из-под ног прогуливающихся по пензенскому Арбату людей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Пока.....?

Гость||

Неворотовая сказала, что это был совсем несильный летний дождь. А если будет сильный, то пол Пензы просто смоет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старые керамические коммуникации, которые не выдержали давления гранитного полотна, заменили на современную пластиковую трубу большего диаметра.
А теперь представьте что с трубой водовода которую проложили под пл.Ленина в 60-х. и на которой сверху лежит монолитная ж/б плита и гранит сверху . И по тогдашним заверениям Умнова он клялся что проблем не будет , а говорили что на перекладку нет средств.

Гость||

Гость писал(a):

А теперь представьте что с трубой водовода которую проложили под пл.Ленина в 60-х. и на которой сверху лежит монолитная ж/б плита и гранит сверху . И по тогдашним заверениям Умнова он клялся что проблем не будет , а говорили что на перекладку нет средств.
Так они сказали, что у них есть техника для горизонтального копания, как на проспекте строителей наверное делали канализацию. И если что отремонтируют без снятия плитки. Только не понятно как они в таком прокопе подушку утрамбуют, чтобы провисания не было.

Гость||

20:13

===

А зачем тебе понимать недоступное?

Гость||

Прорывов больше пока не будет

______

Но и меньше тоже...

Гость||

Что ни день - очередной Прорыв!

Имя: Гость
Комментарий:

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