На Московской устранили причину провала в пешеходной зоне

18.07.2022 | 19:32

«Трубу положили, засыпали ее. Все, теперь вода будет уходить по трубе. Прорывов больше пока не будет», - заявил сотрудник МБУ «Пензавтодор» Анатолий Михейкин.

Смущает только слово «пока». Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» закончили свою работу на улице Московской. Старые керамические коммуникации, которые не выдержали давления гранитного полотна, заменили на современную пластиковую трубу большего диаметра.

Территорию огородили. Скоро здесь появятся другие рабочие, которые займутся восстановлением главной пешеходной зоны города. Кстати, пройтись по этой части улицы Московской пензенцы могли бы и раньше. Проблем ремонтной бригаде добавила погода, точнее ливень, который обрушился на областной центр в четверг, 14 июля, и смывал все на своем пути, включая только что установленный колодец.

Бурные потоки унесли с собой и часть ливневки. Теперь ее тоже придется восстанавливать. Но главное, что была произведена замена подземных коммуникаций, которые прокладывали еще во времена СССР. А значит, сточные воды больше не размоют грунт - и мощеная гранитной плиткой дорога не уйдет из-под ног прогуливающихся по пензенскому Арбату людей.