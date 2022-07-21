Общество

В генплане Пензы может появиться дорожная развязка на Западной Поляне

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На Западной Поляне в Пензе может появиться дорожная развязка. Этот вопрос в числе других обсудили под постом губернатора во «ВКонтакте» о строительстве такого сооружения в Арбекове для предотвращения пробок.

«На Западной Поляне тоже нужно развязку строить. Не выехать, не заехать в час пик», - пожаловалась пользовательница Ирина Л.

На сообщение женщины отреагировал представитель регионального правительства.

«Генеральным планом города Пензы строительство транспортной развязки на перекрестке улиц Мира и Окружной не предусмотрено. В связи с многочисленными обращениями граждан администрация Пензы готовит предложения по включению транспортной развязки на пересечении вышеуказанных улиц в разных уровнях в Генеральный план города», - говорится в ответе.

Что касается более близких планов по благоустройству микрорайона, то поддержку на федеральном уровне получил проект создания экопарка на Ласточкиных Горах с сохранением естественных зеленых насаждений.

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Гость||

Мелькал год назад в новостях план развязки, по которому хотели весь лес вырубить. Надеюсь до этого не дойдет. По-хорошему, там нужно сделать круговое движение. И на всех пересечениях дороги дублера тоже.

Имя: Гость
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