В генплане Пензы может появиться дорожная развязка на Западной Поляне

На Западной Поляне в Пензе может появиться дорожная развязка. Этот вопрос в числе других обсудили под постом губернатора во «ВКонтакте» о строительстве такого сооружения в Арбекове для предотвращения пробок.
«На Западной Поляне тоже нужно развязку строить. Не выехать, не заехать в час пик», - пожаловалась пользовательница Ирина Л.
На сообщение женщины отреагировал представитель регионального правительства.
«Генеральным планом города Пензы строительство транспортной развязки на перекрестке улиц Мира и Окружной не предусмотрено. В связи с многочисленными обращениями граждан администрация Пензы готовит предложения по включению транспортной развязки на пересечении вышеуказанных улиц в разных уровнях в Генеральный план города», - говорится в ответе.
Что касается более близких планов по благоустройству микрорайона, то поддержку на федеральном уровне получил проект создания экопарка на Ласточкиных Горах с сохранением естественных зеленых насаждений.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Мелькал год назад в новостях план развязки, по которому хотели весь лес вырубить. Надеюсь до этого не дойдет. По-хорошему, там нужно сделать круговое движение. И на всех пересечениях дороги дублера тоже.