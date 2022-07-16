Итоги недели: деньги для детей, мощный ливень и гибель от молнии

16.07.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Стало известно, дадут ли пензенцам по 10 000 к 1 Сентября. Всегда актуальная тема денег - лидер топа.

В 2022 году пензенцы выплату к 1 Сентября, скорее всего, не получат.

Речь о 10 000 рублей на каждого ребенка школьного возраста.

В 2021 году указ о назначении выплат Президент РФ подписал 2 июля. В 2022-м в ПФР еще не поступали никакие нормативные документы.

Тем не менее пензенцы надеются, что детские выплаты все же будут.

Много шума наделал ливень 14 июля, что позволило ему уверенно занять вторую строку недельного рейтинга.

В тот день в Пензе за несколько часов выпала суточная норма осадков.

Дождевые потоки были настолько сильны, что не все могли устоять на ногах.

Автомобилисты передвигались по дорогам вплавь, у многих унесло регистрационные номера.

Ветром повалило десятки деревьев, некоторые повредили машины, затопило дворы, подвалы, подъезды, магазины на цокольных этажах.

Ликвидация последствий стала делом не на одни сутки.

Третье место - у трагического происшествия: в Мокшанском районе человека убило молнией.

37-летний пастух скончался на месте.

Мужчина работал на сельскохозяйственную организацию и перегонял скот в поле.

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.