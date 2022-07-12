Шесть лет назад не стало создателя ТРК «Наш дом» Леонида Чернева

12.07.2022 | 18:16

Шесть лет назад не стало человека, который навсегда изменил жизнь в Пензе и внес неоценимый вклад в развитие города. Леонид Чернев, основатель 11 канала, впоследствии превратившегося в крупнейший в регионе медиахолдинг - телерадиокомпанию «Наш дом», владел несколькими успешными предприятиями.

В день памяти Леонида Евгеньевича у его могилы, которая находится не на Аллее Славы, а в глубине Новозападного кладбища, ежегодно собираются друзья, соратники, сослуживцы, одноклассники и одногруппники по вузу.

«По жизни он был очень скромным человеком, никогда не кичился и не хвастался своими достоинствами и достижениями, был великолепным спортсменом, величиной мирового значения, рационализатором - его предложения поощрялись наградами даже в Женеве», - сообщила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«Когда утром мы включаем телевизор, «Проснись и пой» - это Леонид Евгеньевич. Когда идут новостные программы какие-то - это Леонид Евгеньевич. Когда идут разные новые программы - юношеские, взрослые, программы о любви, о здоровье, о разных стилях, просто о жизни, - это Леонид Евгеньевич. Это его создание, его созидание, то, что он оставил людям во славу земли Пензенской», - подчеркнул музыкант Семен Гольцман.

Леонид Чернев, универсальный специалист, разбирался во многих профессиях и постоянно вносил свои предложения.

«Он все время приходил и приносил какие-то новые идеи. Приходит на работу и говорит: «Я сегодня хочу вот так», - рассказала главный бухгалтер ОАО «Спорттехника» Людмила Резникова.

«У него были очень мощные организаторские способности, такое впечатление, что он родился просто с ними, мог сплотить людей вокруг своей идеи. Всем было интересно, все учились вместе», - отметил видеооператор ТРК «Наш дом» Николай Егоров.

Некоторые достижения Леонида Чернева увековечены в новом, доработанном издании Пензенской энциклопедии. Там ему посвящена одна из заметок, где перечислены отдельные этапы его жизни. А о том, как прощались с Леонидом Евгеньевичем летом 2016-го, написал в своей книге известный пензенский журналист Александр Кислов.

«Похороны его, когда простые люди, сотни людей пришли его хоронить, - это была искренняя печаль людей, которые его любили и были ему благодарны. Это не сыграть никак», - пояснил он.

В 2018 году на здании телерадиокомпании «Наш дом», где Чернев проводил дни и ночи, была установлена мемориальная доска.