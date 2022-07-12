Общество

Мэрия Пензы: Бывшая «Родина» находится в частной собственности

Печать
Telegram

В администрации Пензы ответили на сообщения горожан, интересующихся судьбой здания бывшего кинотеатра «Родина».

«Когда его наконец отремонтируют и откроют? Все жители с нетерпением ждут новый Дворец бракосочетания. Хотелось бы, чтобы это было что-то типа казанского центра семьи», - высказалась Анна Романова на странице губернатора во «ВКонтакте».

Аналогичные обращения поступали и в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ»: «Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к Спасскому собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все».

От администрации Пензы поступил неожиданный ответ.

«Кинотеатр «Родина» в реестре муниципального имущества не значится. Объект находится в частной собственности. Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом», - говорится в сообщении мэрии.

Анну Романову такое заявление шокировало: «Как - в частной собственности, вы серьезно? Здание выкуплено областью несколько лет назад, а в прошлом году должны были представить проектно-сметную документацию реконструкции. На это были выделены немалые деньги. Я поэтому и пишу на странице губернатора, а не мэра, потому что это областная, а не городская собственность».

Представитель мэрии пообещал уточнить информацию о том, кому сейчас принадлежит здание.

«Специалистом управления муниципального имущества сделан запрос на выписку из Росреестра. О полученных сведениях из ЕГРН вам сообщат до 13 июля», - заключил он.

Планы по реконструкции здания бывшего кинотеатра и открытию в нем Дворца бракосочетания активно строились при предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве. Обсуждалось создание своеобразного архитектурного ансамбля для молодоженов, куда входили бы дворец, Спасский собор, памятник Петру и Февронии.

В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Вот те и раз! Вон оно чё, Михалыч!!!

Гость||

НИФИГАСЕ!!! Вот, новый поворот!...

Гость||

Опаньки, похоже, под шумок кто-то весьма могущественный кинотеатрик себе прикупил... и похоже, "замнут для ясности" эту тему.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте