Мэрия Пензы: Бывшая «Родина» находится в частной собственности

12.07.2022 | 17:22

В администрации Пензы ответили на сообщения горожан, интересующихся судьбой здания бывшего кинотеатра «Родина».

«Когда его наконец отремонтируют и откроют? Все жители с нетерпением ждут новый Дворец бракосочетания. Хотелось бы, чтобы это было что-то типа казанского центра семьи», - высказалась Анна Романова на странице губернатора во «ВКонтакте».

Аналогичные обращения поступали и в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ»: «Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к Спасскому собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все».

От администрации Пензы поступил неожиданный ответ.

«Кинотеатр «Родина» в реестре муниципального имущества не значится. Объект находится в частной собственности. Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом», - говорится в сообщении мэрии.

Анну Романову такое заявление шокировало: «Как - в частной собственности, вы серьезно? Здание выкуплено областью несколько лет назад, а в прошлом году должны были представить проектно-сметную документацию реконструкции. На это были выделены немалые деньги. Я поэтому и пишу на странице губернатора, а не мэра, потому что это областная, а не городская собственность».

Представитель мэрии пообещал уточнить информацию о том, кому сейчас принадлежит здание.

«Специалистом управления муниципального имущества сделан запрос на выписку из Росреестра. О полученных сведениях из ЕГРН вам сообщат до 13 июля», - заключил он.

Планы по реконструкции здания бывшего кинотеатра и открытию в нем Дворца бракосочетания активно строились при предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве. Обсуждалось создание своеобразного архитектурного ансамбля для молодоженов, куда входили бы дворец, Спасский собор, памятник Петру и Февронии.

В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.