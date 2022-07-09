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Глас народа

Пензячка раскритиковала состояние бывшей «Родины» и участка перед ней

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Жительница Пензы Светлана П. раскритиковала состояние асфальтового покрытия у бывшего кинотеатра «Родина», расположенного на улице Карла Маркса. Своим мнением она поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

«Вчера, в День семьи, любви и верности, многие, в том числе и я, были у памятника Петру и Февронии, что у Спасского собора. Везде все облагородили: площадь у храма, дорогу на улице Белинского, подъем с Московской. Неприглядными остались только здание «Родины» и участок перед ней», - отметила горожанка.

По ее словам, бывший кинотеатр выглядит совершенно заброшенным, крыльцо заросло травой, асфальт около здания - в трещинах и ямах.

«Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все», - посетовала Светлана.

Планы по реконструкции здания бывшего кинотеатра и открытии в нем Дворца бракосочетания активно строились при предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве. Обсуждалось создание своеобразного архитектурного ансамбля для молодоженов, куда входили бы дворец, собор, памятник Петру и Февронии.

В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А в каком состоянии напротив Стела героям ВОВ и Труда пензенцам?

Память о них будет жить в веках?

Никто не забыт и ничто не забыто?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планы по реконструкции здания бывшего кинотеатра и открытии в нем Дворца бракосочетания активно строились при предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве. Обсуждалось создание своеобразного архитектурного ансамбля для молодоженов, куда входили бы дворец, собор,
Если город отремонтирует,то для РПЦ это экономически выгодный проект. Из ЗАГСа на венчание в шаговой доступности...

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