Пензячка раскритиковала состояние бывшей «Родины» и участка перед ней

09.07.2022 | 10:55

Жительница Пензы Светлана П. раскритиковала состояние асфальтового покрытия у бывшего кинотеатра «Родина», расположенного на улице Карла Маркса. Своим мнением она поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

«Вчера, в День семьи, любви и верности, многие, в том числе и я, были у памятника Петру и Февронии, что у Спасского собора. Везде все облагородили: площадь у храма, дорогу на улице Белинского, подъем с Московской. Неприглядными остались только здание «Родины» и участок перед ней», - отметила горожанка.

По ее словам, бывший кинотеатр выглядит совершенно заброшенным, крыльцо заросло травой, асфальт около здания - в трещинах и ямах.

«Такое красивое сооружение! В таком красивом месте! И в таком ужасном виде! Из-за этого благоустройство всей зоны, прилегающей к собору, кажется неоконченным. Были же планы превратить «Родину» в Дворец бракосочетания, хорошая была идея, но воз, как говорится, и ныне там. Бросили все», - посетовала Светлана.

Планы по реконструкции здания бывшего кинотеатра и открытии в нем Дворца бракосочетания активно строились при предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве. Обсуждалось создание своеобразного архитектурного ансамбля для молодоженов, куда входили бы дворец, собор, памятник Петру и Февронии.

В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Уточнялось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.