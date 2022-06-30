Общество

В Пензе возложат цветы к бюсту Лермонтова

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В пятницу, 1 июля, в Пензе пройдет поэтический праздник «Знакомьтесь, Лермонтов». Ценители творчества поэта соберутся в сквере, носящем его имя.

Студия танца «Комплимент» проведет для гостей лирический променад. Виртуальный гид по лучшим изданиям о жизни и творчестве поэта организует книжное рандеву «В стихах живет его душа».

Кроме того, горожанам представят экспозицию из фондов Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.

Гостей также ждут вернисаж работ юных художников, выставка народных промыслов «Сурская мозаика», тематический концерт оркестра «Пенза», поэтический марафон-посвящение и возложение цветов к бюсту М. Ю. Лермонтова.

«Начало в 11:00. Вход свободный», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В субботу, 2 июля, в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет 51-й Всероссийский Лермонтовский праздник.

Для жителей областного центра организуют транспорт. Автобусы будут отправляться с 7:00 до 8:00 с привокзальной площади станции Пенза-I (с конечной остановки зареченских автобусов). В обратный путь они тронутся в 15:00. Стоимость проезда в обе стороны - 700 рублей, для детей младше 7 лет (при наличии свидетельства о рождении) - 350.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Зачем?

Гость||

Меня сосед за бюст трогать любит.

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