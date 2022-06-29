Пензенцы смогут доехать на праздник в «Тарханах» на автобусах

29.06.2022 | 17:20

В субботу, 2 июля, жители Пензы смогут доехать до музея заповедника «Тарханы», где пройдет традиционный Лермонтовский праздник, 51-й по счету, на автобусах.

Они будут отправляться с 7:00 до 8:00 с привокзальной площади станции Пенза-I, а именно с конечной остановки зареченских автобусов.

Стоимость проезда в обе стороны - 700 рублей, для детей младше 7 лет (при наличии свидетельства о рождении) - 350.

«Из музея-усадьбы «Тарханы» автобусы будут отправляться в 15:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Планируется, что в лермонтовских торжествах примут участие поэт, писатель и драматург Юрий Поляков, поэтесса Инна Кабыш, народный артист РФ Олег Погудин, заслуженные артисты РФ Зара и Сергей Маховиков, певец и композитор Марк Тишман, актриса театра и кино Елена Захарова, исполнительница народных песен Виктория Барсукова.