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Общество

В Пензе дачные автобусы открыли новый сезон

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В субботу, 23 апреля, в Пензе стартовал дачный сезон: по 19 сезонным маршрутам отправились 28 автобусов.

Утренняя проверка показала, что машины отправляются строго по расписанию. Наполняемость транспорта составила от 15 до 70%.

По-прежнему соблюдаются профилактические меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Так, перед выпуском на линию салоны подвижного состава обработали хлорсодержащими средствами, проведены предрейсовые медицинские осмотры водителей и диспетчеров.

В пресс-службе администрации Пензы напомнили, что до окончания режима повышенной готовности граждане обязаны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

Пенза стала первым населенным пунктом в области, в котором автобусы начали перевозить владельцев участков. В Кузнецке и Заречном дачный сезон откроется 30 апреля.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

СПАСИБО))) уехали))

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