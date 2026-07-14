В Пензенской области расчистят русло и углубят дно Ломовки

В Нижнеломовском районе расчистят русло и углубят дно реки Ломовки.

Работы разобьют на 2 этапа. В рамках первого (с 2026 года по 2028-й) речь идет об участке протяженностью 2 километра между селами Большие Хутора и Прянзерки - до впадения в Мокшу.

Подрядчику предстоит расчистить русло от деревьев, в том числе поваленных, провести рекультивацию технических проездов, вывезти отходы и донный грунт. В процессе будут использовать как экскаватор, так и земснаряды.

За работу заплатят 18 243 983 рубля, сообщается на портале госзакупок.

На втором этапе общая протяженность участка составит уже 8 километров 305 метров.

После расчистки и углубления пропускная способность водотока Ломовки должна увеличиться.