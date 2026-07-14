«Ключ здоровья» поможет бороться с сосудистыми проблемами в жару

Летняя жара таит серьезные риски для организма, особенно для сердечно-сосудистой системы. Главный враг в это время - обезвоживание, которое может привести к тяжелым последствиям.
В зной тело активно выделяет жидкость, пытаясь охладиться. Если не восполнять ее запас, кровь сгущается, нагрузка на сердце растет, сосуды испытывают стресс. Отсюда недалеко до гипертонического криза, приступа стенокардии и даже инфаркта и инсульта. Особенно уязвимы пожилые люди.
«В головном мозге есть участок (гипоталамус), реагирующий на сгущение крови и дающий сигнал «Нужно попить!». С возрастом нейроны гипоталамуса становятся менее чувствительными к изменению осмотического давления. Мозг просто не получает сигнал SOS вовремя», - пояснила пензенский врач-биохимик и нутрициолог Елена Дзюбак.
Поэтому для пожилых людей жизненно важно регулярное предложение воды в течение дня, не дожидаясь, пока они попросят.
Выбор воды в жару - вопрос не вкуса, а поддержания здоровья. Пензенская артезианская вода «Ключ здоровья» по многим параметрам оптимально подходит для эффективной гидратации:
- добывается из глубокой артезианской скважины, что гарантирует естественную чистоту, отсутствие вредных примесей, хлора и других загрязнений, которые часто встречаются в воде из-под крана. Она проходит минимальную, но эффективную очистку, сохраняя все природные свойства;
- содержит природные микроэлементы - кальций, магний, калий, бикарбонаты, критически важные для поддержания водно-солевого баланса, нормальной работы сердца, нервной системы и мышц;
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Общие правила борьбы с жарой и защиты сосудов:
- пить небольшими порциями каждые 15-20 минут, не дожидаясь сухости во рту;
- быть в тени или в помещении с кондиционером с11:00 до 16:00;
- носить легкую свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов;
- ограничить активность, отложить тяжелые физические нагрузки на прохладное время суток;
- отказаться от сладких газировок, кофе и алкоголя, способствующих обезвоживанию:
- выбирать легкую пищу, увеличив долю овощей и фруктов.
В жаркую погоду правильный питьевой режим - один из столпов здоровья. Качественная артезианская вода «Ключ здоровья» обеспечит организм всем необходимым для борьбы с обезвоживанием, поддержания здоровья сосудов и общего благополучия.
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