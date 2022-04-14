Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|20:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На остановках Пензы вывесили графики движения дачных автобусов

Печать
Telegram

Несмотря на то что до старта дачных перевозок больше недели, пензенцы на конечных остановках в городской черте уже интересуются, как будут ездить автобусы. Графики движения транспорта вывесили, садоводы запоминают время выезда.

«Нормально, такое же расписание. Всегда так было. Только не знаем, стоимость какая», - отметила пенсионерка.

Цена билета в 2022-м останется на уровне прошлых лет - ни на рубль не подняли, говорит заместитель главы администрации Пензы Роман Поликарпов и напоминает дачникам о своевременном пополнении транспортных карт членов садоводческих товариществ.

«Около 40 миллионов администрация Пензы дотирует, чтобы сохранить цену билета на прежнем уровне», - сообщил Роман Поликарпов.

На некоторых автобусах, которые будут обслуживать пассажиров-дачников, уже есть таблички с номерами маршрутов. Их в этом году 19. 28 единиц подвижного состава с 23 апреля отправятся по садоводческим товариществам. Перед стартом автопарк презентовали чиновникам.

По результатам аукциона, услуги по перевозке пассажиров будут оказывать три индивидуальных предпринимателя.

«Проводим подготовку подвижного состава. У нас он специализированный, используется только на дачных маршрутах. Все автобусы прошли технический осмотр и полностью готовы, то есть можно сейчас за любой садиться, заводить и выезжать», - рассказал представитель перевозчика Александр Кровяков.

До июня в среду, субботу и воскресенье дачники могут на общественном транспорте добраться до своих участков. Летом добавят еще один день.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 
Гость||

Сроду не соблюдают!

Гость||

Врут как дышат,44 до юбилейного- снимают маленький драндулет с города и отправляют 1 раз утром и 1 раз вечером.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте