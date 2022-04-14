На остановках Пензы вывесили графики движения дачных автобусов

14.04.2022 | 18:38

Несмотря на то что до старта дачных перевозок больше недели, пензенцы на конечных остановках в городской черте уже интересуются, как будут ездить автобусы. Графики движения транспорта вывесили, садоводы запоминают время выезда.

«Нормально, такое же расписание. Всегда так было. Только не знаем, стоимость какая», - отметила пенсионерка.

Цена билета в 2022-м останется на уровне прошлых лет - ни на рубль не подняли, говорит заместитель главы администрации Пензы Роман Поликарпов и напоминает дачникам о своевременном пополнении транспортных карт членов садоводческих товариществ.

«Около 40 миллионов администрация Пензы дотирует, чтобы сохранить цену билета на прежнем уровне», - сообщил Роман Поликарпов.

На некоторых автобусах, которые будут обслуживать пассажиров-дачников, уже есть таблички с номерами маршрутов. Их в этом году 19. 28 единиц подвижного состава с 23 апреля отправятся по садоводческим товариществам. Перед стартом автопарк презентовали чиновникам.

По результатам аукциона, услуги по перевозке пассажиров будут оказывать три индивидуальных предпринимателя.

«Проводим подготовку подвижного состава. У нас он специализированный, используется только на дачных маршрутах. Все автобусы прошли технический осмотр и полностью готовы, то есть можно сейчас за любой садиться, заводить и выезжать», - рассказал представитель перевозчика Александр Кровяков.

До июня в среду, субботу и воскресенье дачники могут на общественном транспорте добраться до своих участков. Летом добавят еще один день.