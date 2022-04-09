Кузнечанам рассказали, как будут ходить дачные автобусы

В наступающем дачном сезоне кузнецких дачников будут возить по пяти маршрутам, как и в прошлом.
«Учитывая социальную значимость данного вопроса в складывающейся экономической ситуации и повышенный интерес жителей к возделыванию своих земельных участков, стоимость проезда до дач существенно не изменится за счет субсидирования городского бюджета», - сообщили в администрации Кузнецка.
Так, проезд по маршруту ПАТП - Пионер будет стоить 32 рубля. Дистанцию ПАТП - Поляна - Зеленый Шум можно будет с комфортом преодолеть за 31 рубль. Еще дешевле обойдется проезд от ПАТП до Вишневки - 28 рублей.
Чтобы добраться от ПАТП в Кармановку, достаточно 33 рублей, а вот стоимость проезда ПАТП - Минская - Западный микрорайон - Вишневка составит 45 рублей.
Автобусы будут ходить по субботам и воскресеньям, в будние дни - по средам, а до Пионера - еще и в понедельник и пятницу.
Сезон поездок на дачном транспорте для кузнечан, как и для зареченцев, откроется 30 апреля.
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