Опубликован график отключения света в Пензе 15 июля

В среду, 15 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в поселках Совхоз Заря и Заря-2, на Пензе-III и в Цыганском Поселке.

С 8:30 до 12:30 без света останутся:

- ул. Владимира Квышко, 30;

- ул. Дмитрия Шорникова, 13;

- ул. Новоселов, уч.: 425, 431, 457, 528, 588;

- ул. Сергея Кустова, 29;

- СНТ «Заря», уч.: 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26,28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35,37,39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 8:30 до 16:30:

- СНТ «Заря», тер. 5, уч.: 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15-29, 36, 38, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 77, 79, 87, 92, 94, 97, 109, 114, 126, 127, 129, 148, 156, 170-172, 174, 176-181, 184, стр. 184, 192, 193, 197-199, 201, 220-223, 226, 227, 229, 230, 234, 237, 237, 237а, 239, 240, 251, 252,

255, 258, 259, 261, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 295, 350, 356, 381, 384, 398, 434, 458, 471, 472, 494, 515, 521, 621, 943, 1051;

- ул. Юбилейная, 1Б.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Изумрудная, 27-39 (нечетные), з/у 41;

- мкр-н № 1 Заря-2, стр.: 22, 23, 27, 30, 49;

- 4-й пр-д Мозжухина, 36, 38; 6-й пр-д Мозжухина, 1; 7-й пр-д Мозжухина, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, стр. 35;

- 1-й пр-д Таганцева, з/у 8.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.