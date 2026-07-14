На демонтаж трубы в бане на Кураева требуется почти 1,5 млн рублей

Общество

На демонтаж трубы в бане на Кураева требуется почти 1,5 млн рублей
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Из резервного фонда администрации Пензы планируется выделить средства на проведение аварийных работ в бане № 3 на улице Кураева, 40. Проект соответствующего постановления главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Требуется 1 498 656 рублей на демонтаж кирпичной дымовой трубы в котельной.

В начале июня стало известно, что баня прекратила работать из-за выхода этой трубы из строя. Аварийное состояние помывочной исключало прием посетителей.

Олег Денисов тогда сообщил, что планируется замена конструкции. Кроме того, в бане хотят сделать косметический ремонт внутренних помещений.

Предполагается, что все работы выполнят до 1 сентября и заведение вновь сможет принять пензенцев, желающих попариться.

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