На демонтаж трубы в бане на Кураева требуется почти 1,5 млн рублей

Из резервного фонда администрации Пензы планируется выделить средства на проведение аварийных работ в бане № 3 на улице Кураева, 40. Проект соответствующего постановления главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Требуется 1 498 656 рублей на демонтаж кирпичной дымовой трубы в котельной.

В начале июня стало известно, что баня прекратила работать из-за выхода этой трубы из строя. Аварийное состояние помывочной исключало прием посетителей.

Олег Денисов тогда сообщил, что планируется замена конструкции. Кроме того, в бане хотят сделать косметический ремонт внутренних помещений.

Предполагается, что все работы выполнят до 1 сентября и заведение вновь сможет принять пензенцев, желающих попариться.