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Общество

В Заречном назвали дату начала дачных перевозок

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Сезон дачных перевозок в Заречном планируют открыть 1 мая. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.

«Сейчас вопрос о запуске дачных автобусов согласуется в Министерстве транспорта. Мы проводим ежегодное исследование дорог: выясняем, в каком состоянии они находятся после зимы, смогут ли по ним проехать автобусы», - цитирует Кузовкова портал «Заречье сегодня».

Запустить дачные маршруты собираются с 1 мая, график будет утвержден в ближайшие дни. Уже известно, что стоимость проезда и проездных билетов не изменится.

В 2022 году парк зареченского транспортного предприятия пополнился на 40 машин, которые раньше находились в ведении «Мосгортранса». Эти автобусы на дачные маршруты не выпустят.

«Но и на очень старых зареченцы тоже не поедут. «Автотранс» для выезда на дачи подготовит автобусы, которые находятся в среднем техническом состоянии», - уточняет «Заречье сегодня».

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Гость||

Там на велике можно доехать! Автобусы им, лосям, ещё подавай!

Гость||

велик тебе!

пешком дойдешь двуколесный!

Гость||

Ну ты-то вряд ли дойдёшь, колдырь, кувырком, разве что, покатишься.

Имя: Гость
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