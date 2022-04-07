В Заречном назвали дату начала дачных перевозок

07.04.2022 | 11:52

Сезон дачных перевозок в Заречном планируют открыть 1 мая. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков.

«Сейчас вопрос о запуске дачных автобусов согласуется в Министерстве транспорта. Мы проводим ежегодное исследование дорог: выясняем, в каком состоянии они находятся после зимы, смогут ли по ним проехать автобусы», - цитирует Кузовкова портал «Заречье сегодня».

Запустить дачные маршруты собираются с 1 мая, график будет утвержден в ближайшие дни. Уже известно, что стоимость проезда и проездных билетов не изменится.

В 2022 году парк зареченского транспортного предприятия пополнился на 40 машин, которые раньше находились в ведении «Мосгортранса». Эти автобусы на дачные маршруты не выпустят.

«Но и на очень старых зареченцы тоже не поедут. «Автотранс» для выезда на дачи подготовит автобусы, которые находятся в среднем техническом состоянии», - уточняет «Заречье сегодня».