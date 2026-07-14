Покупка квартиры: какой микрорайон выбрать для жизни

Кажется, что, оформив сделку по покупке квартиры, семья получает только квадратные метры. Но это не совсем так. Проекты от группы компаний «Территория жизни» - яркий пример того, как девелопер развивает микрорайоны, создавая инфраструктуру для жизни.

«Арбековская застава» - семейный микрорайон

Здесь есть все, что нужно современному человеку для максимального комфорта: уютные дворы, пешеходный бульвар, собственная школа и детские сады, паркинги, а также торговые центры, супермаркеты, аптеки и многое другое.

В микрорайоне уже построена современная школа № 78. Здесь открыты несколько видов кружков и секций, есть спортивные площадки. Возводится еще одна школа - на 1 100 мест, она будет с инженерным уклоном.

Благодаря большому количеству действующих маршрутов общественного транспорта, из «Арбековской заставы» можно уехать в любой район города.

Здесь открыто множество привлекательных коммерческих точек, ставших популярными среди жителей не только района, но и города, два крупных торговых центра, небольшие магазины, кафе, парикмахерские, центры развития и фитнес-центры. Можно найти все, что необходимо.

В микрорайоне есть где отдохнуть. Здесь построили два больших бульвара, предусмотрев разнообразные площадки для детей и взрослых. Благодаря ландшафтной подсветке гулять можно и вечером. Также в этом году открылась новая благоустроенная набережная с вейк-парком, рядом - Арбековский лес.

«Лугометрия»

В 2025 году проект нового бульвара в «Лугометрии» стал победителем конкурса «Летний ТОП ЖК» ЕРЗ.РФ в номинации «Лучшая улица внутри жилого комплекса». Сейчас «Территория жизни» занимается его строительством и благоустройством. Общая протяженность бульвара составит 2 километра, здесь будут располагаться зеленые зоны, площадки для спорта и отдыха.

Новый пешеходный бульвар пройдет через все дворы «Лугометрии» и соединит их. Жители, выйдя из дома, смогут за несколько минут добраться пешком до любой точки микрорайона.

В «Лугометрии» предусмотрены дворы без машин. Всего их десять, каждый большой площади, со своим оформлением и цветовой стилистикой.

Дома во многих дворах уже сданы в эксплуатацию. Причем в квартирах полностью выполнена отделка, что позволит покупателям переехать буквально в течение нескольких дней. Начать новую жизнь в новом районе легко: не нужно тратиться на ремонт, достаточно просто завезти и расставить мебель.

В «Лугометрии» строится школа - дорога до нее занимает считанные минуты, а это значит, что путь для учеников будет комфортным и безопасным. Помимо образовательных корпусов здесь предусмотрят внушительный спортивный сектор с футбольным полем и хоккейной площадкой. Открытие школы запланировано к 1 сентября 2026 года.

В жилом комплексе «Лугометрия» возведен храм Преподобного Вениамина Печерского. Он станет духовным центром микрорайона.

Жилой комплекс «Чаадаев»

Главное преимущество нового жилого комплекса состоит в том, что он располагается в 10 минутах езды от центра города. Микрорайон сохраняет семейные спокойствие и тишину, но близок к основным локациям Пензы.

В шаговой доступности находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, торговые центры и многое другое. Сейчас здесь строится новый физкультурно-оздоровительный центр, а в 2027 году начнется благоустройство сквера Дружбы.

Качественное обновление жилого фонда пройдет за счет жилого комплекса «Чаадаев», который изменит облик всего микрорайона, даст импульс его развитию. Здесь будут жить более 4 500 человек, будут появляться новые объекты, благоустраиваться пространства. Реализуемый застройщиком проект бульвара рядом с ЖК «Чаадаев» станет точкой притяжения для жителей и гостей района.

Покупка квартиры в современном жилом комплексе от застройщика - это начало новой жизни. ГК «Территория жизни» предлагает «жаркие цены» * на квартиры в «Лугометрии», «Арбековской заставе» и «Чаадаеве». Можно приобрести жилье как в сданных домах, так и в строящихся.

Сейчас это одно из лучших предложений на рынке недвижимости: квартиры с полностью готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой - от 83 000 рублей за кв. м плюс возможность оформить семейную ипотеку со сниженной ставкой **.

Актуальные цены:

- ЖК «Арбековская застава»: последние семейные квартиры с предчистовой отделкой - от 75 000 рублей за кв. м, последние семейные квартиры с отделкой СМАРТ ПРО - от 92 500 рублей за кв. м;

- ЖК «Лугометрия»: квартиры с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой - от 83 000 рублей за кв. м;

- ЖК «Чаадаев»: квартиры с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой - от 88 000 рублей за кв. м.

Чтобы купить жилье, следует оставить заявку на сайте или позвонить по номеру 203-000. Подобрать квартиру мечты в нужном доме помогут профессиональные менеджеры в офисах продаж по адресам: ул. Складская, 19а, и ул. Героя России Жоги, 3. Режим работы - с 9:00 до 21:00, без перерывов и выходных. Больше интересного - на сайте территорияжизни.рф.

* В рамках акции «Жаркий июль», организатор - ООО «МК», в период с 01.07.2026 по 31.07.2026 действует специальная цена на часть квартир, расположенных в жилых комплексах:

- ЖК «Арбековская застава»: от 92 500 рублей за кв. м за квартиру с отделкой (адрес: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11. Дом введен в эксплуатацию), от 75 000 рублей за кв. м - за квартиру без отделки (адрес: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Дом введен в эксплуатацию);

- ЖК «Лугометрия»: от 83 000 рублей за кв. м (адрес: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Яшиной, 2. Дом введен в эксплуатацию);

- ЖК «Чаадаев»: от 88 000 рублей (адрес: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чаадаева, строение 1, 1-й этап, застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11»).

Все проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте территорияжизни.рф и по номеру 203-000. Вопросы суммирования с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

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