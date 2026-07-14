Глава Заречного ответит на вопросы в прямом эфире 23 июля

Общество

Глава Заречного ответит на вопросы в прямом эфире 23 июля
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В следующий четверг, 23 июля, на официальной странице администрации Заречного во «ВКонтакте» в 16:00 состоится прямой эфир главы закрытого города Алексея Костина.

«Постараюсь максимально полно ответить на все ваши вопросы. Направлять их можно уже сейчас», - сообщил градоначальник.

Обращения принимаются:

- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на официальных страницах администрации в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- в мессенджере MAX.

Озвучить проблемы можно также на личных страницах Алексея Костина во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Кроме того, вопросы примут непосредственно на прямой линии.

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