С Ахунского кладбища должны вывезти мусор и спиленные деревья

23.04.2022 | 12:10

В субботу, 23 апреля, в Пензе рабочая группа проверила, как идет весенняя уборка в микрорайоне Ахуны.

Прежде всего в преддверии Пасхи комиссия отправилась на местное кладбище и остановилась у второстепенного подъезда. Как выяснилось, недочетов в обустройстве достаточно.

И. о. мэра Роман Поликарпов распорядился оперативно вывезти мусор и спиленные вдоль высоковольтной линии деревья, очистить все контейнеры, а также пресечь несанкционированную торговлю искусственными цветами на территории захоронений (ранее такой бизнес пресекли в районе Восточного кладбища).

Затем группа посетила еще несколько объектов. У обелиска в честь 70-летия Победы, единственном месте памяти героев Великой Отечественной войны в микрорайоне, было решено переложить часть плитки и посадить деревья. Также МУП «Зеленое хозяйство» должно привести в порядок деревья вдоль ахунских дорог.

Кроме того, остановки общественного транспорта следует покрасить, убрать грязь и мусор, ликвидировать с них рекламу.

Накануне комиссия оценила состояние подземного перехода у магазина «Василек»: его очистили от мусора, а с кафельной плитки на стенах с помощью растворителя удалили граффити.

«Выездные совещания, в рамках которых рабочая группа на местах оценивает состояние улиц города и различных объектов, будут продолжены», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.