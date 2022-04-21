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Общество

На кладбище Пензы незаконно торговали искусственными цветами

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На Восточном кладбище, которое расположено на улице Осенней в Пензе, незаконно торговали искусственными цветами. Это установили участники рейда, который проходил в среду, 20 апреля.

На граждан, выставивших свою продукцию в неустановленных местах, составили шесть протоколов об административном правонарушении.

«Кроме этого, лицам разъяснены требования действующего законодательства. Также указано на меры ответственности за их нарушение. Были предложены организованные места на специализированных площадках», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды проводятся еженедельно. С начала года на торговцев составили 92 протокола.

Ранее сообщалось, что городские кладбища начали приводить в порядок в преддверии массовых посещений. Готовятся и к Светлому Христову Воскресению, и к Радонице, и к 9 Мая. В эти дни многие пензенцы навещают могилы усопших родственников.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

мертвецы торговали?

Гость||

Опомнились, десятки лет торгуют!

Гость||

Вы бы лучше по кладбище проверили, а не этих теток несчастных.

Гость||

Гость писал(a):

Вы бы лучше по кладбище проверили, а не этих теток
Каких таких тёток?

Гость||

рейд)))) они там лет 30 уже стоят. им ваши штрафы-фантики за 3 часа отбить! клоунада! лишь бы деятельность показать!

Имя: Гость
Комментарий:

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