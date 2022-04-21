На кладбище Пензы незаконно торговали искусственными цветами

21.04.2022 | 12:22

На Восточном кладбище, которое расположено на улице Осенней в Пензе, незаконно торговали искусственными цветами. Это установили участники рейда, который проходил в среду, 20 апреля.

На граждан, выставивших свою продукцию в неустановленных местах, составили шесть протоколов об административном правонарушении.

«Кроме этого, лицам разъяснены требования действующего законодательства. Также указано на меры ответственности за их нарушение. Были предложены организованные места на специализированных площадках», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды проводятся еженедельно. С начала года на торговцев составили 92 протокола.

Ранее сообщалось, что городские кладбища начали приводить в порядок в преддверии массовых посещений. Готовятся и к Светлому Христову Воскресению, и к Радонице, и к 9 Мая. В эти дни многие пензенцы навещают могилы усопших родственников.