В лагере «Строитель» отремонтируют костровую зону

В загородном лагере «Строитель», где летом отдыхают дети из Пензы, отремонтируют костровую зону. Объект расположен на станции Никоново Городищенского района.

Подрядчик должен обустроить подстилающий и выравнивающий слои на площадке, укрепить траншеи, установить бортовой камень, смонтировать и покрасить металлоконструкции вспомогательного назначения, заасфальтировать дорожки и тротуары.

Все работы необходимо выполнить до 15 мая, уточняется на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля стартует прием заявок на путевки. Лагерь «Строитель» наряду с «Юностью» являются самыми популярными у пензенских детей. Они находятся на балансе городского управления образования.

Стоимость бюджетной путевки на 1 смену в 2026 году составит 26 654 рубля: родителям нужно внести 6 674, остальное покроет региональный бюджет.