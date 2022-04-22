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Общество

Комиссия оценила очистку подземного перехода у магазина «Василек»

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В пятницу, 22 апреля, рабочая группа вновь проконтролировала благоустройство Пензы. На этот раз комиссия оценила состояние подземных переходов у магазина «Василек» и завода «Электроприбор» на проспекте Победы.

Накануне бригада МУП «Пензадормост» провела санитарную очистку перехода у «Василька». Рабочие не только вымыли стены, но и с помощью растворителя ликвидировали граффити, нанесенные уличными художниками. Кроме того, они очистили лестницы, световые опоры, подпорные стенки.

И. о. главы администрации Пензы Роман Поликарпов, осмотрев переходы, рекомендовал представителям «Пензадормоста» продолжать работу - заменить поврежденную плитку на стенах и привести в порядок находящиеся рядом остановки общественного транспорта.

Затем комиссия прошла по дворам на проспекте Победы, улицах Минской и Ульяновской. МУП «Зеленое хозяйство» поручено почистить приствольные круги у деревьев вдоль проезжей части на Тернопольской.

19 апреля комиссия проверила качество уборки на Западной Поляне и нашла недочеты. В частности, не были вывезены мешки с мусором, оставленные после уборки улиц Пацаева, Попова, Ленинградской, и ветки после опиловки деревьев на Захарова.

«23 апреля рабочая группа планирует проинспектировать качество уборки в микрорайоне Ахуны», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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