В Пензенской области зарегистрирован первый пострадавший от клеща

Снег активно тает, в лесных массивах появились первые проталины, и в местах с высоким сухостоем вышли на «охоту» первые клещи, сообщили в областном центре гигиены и эпидемиологии.

«Сезон активности клещей в 2026 году начался с 30 марта», - уточнили в учреждении.

В 2025-м первый укус зафиксировали на 3 недели раньше - 9 марта, последний - 2 декабря; в 2024-м - 21 марта и 5 ноября соответственно.

«По итогам эпидемического сезона 2025 г. в Пензенской области было зарегистрировано 2 750 случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещами, что в 1,45 раза выше показателя 2025 г. (1 885). Случаи присасывания клещей регистрировались во всех административных территориях области», - отметили в центре.

Такой рост специалисты объясняют увеличением численности переносчика в природных стациях, благоприятными погодными условиями и большей настороженностью пострадавших от присасывания клещей.

В 2025 году были исследованы 1 996 экземпляров, снятых с жителей Пензенской области. В 475 пробах обнаружили возбудителей клещевого боррелиоза (23,8%). Люди получили профилактическое лечение.

Всего за год зарегистрировали 74 случая заболевания боррелиозом (22 - в 10 районах области, 52 - в Пензе).