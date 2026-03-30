В Белинской больнице появился аппарат лазерной терапии

В Белинской районной больнице появился новый аппарат лазерной терапии RIKTA. Об этом региональный минздрав сообщил в понедельник, 30 марта.

«Отечественный аппарат применяется для уменьшения боли и воспаления, ускорения заживления тканей, улучшения кровообращения, повышения эффективности медикаментозного лечения и профилактики осложнений», - пояснил главврач Андрей Панин.

Он подчеркнул, что процедуры с использованием нового оборудования безопасны и безболезненны, подходят как взрослым, так и детям.

«Особенно востребована лазерная терапия среди пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто проходит реабилитацию после травм или операций», - уточнил Андрей Панин.

По его словам, в больнице рады, что теперь у пациентов появилось еще больше возможностей для лечения.