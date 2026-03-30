Прогноз на неделю: днем в Пензенской области будет до +20 градусов

На предстоящей рабочей неделе погода на территории Пензенской области изменится, сообщили в понедельник, 30 марта, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В последний мартовский день в Сурском регионе сохранится господство достаточно жаркого антициклона. На улице [будет] солнечно и сухо», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В первых числах апреля ситуация изменится: Пензенская область окажется под влиянием южного вихря.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности и усиление ветра. При этом температурный режим останется повышенным», - уточнила Светлана Иванкова.

В дневное время воздух будет прогреваться до +17...+20 градусов. По ночам столбики термометров не опустятся ниже 0.

