Введены ограничения движения по мосту в Белинском районе

Со следующего понедельника, 6 апреля, на участке трассы Р-208 в Пензенской области вводятся ограничения движения.

Речь идет о мосте через реку Ворону (км 146+200) в Белинском районе.

Машины максимальной массой до 25 тонн могут ехать по сооружению в потоке со скоростью до 80 км/ч. Большегрузам массой свыше 25 тонн следует передвигаться в одиночном порядке по оси моста со скоростью не более 10 км/ч.

Причина - в неудовлетворительном состоянии конструктивных элементов сооружения, уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2027 года.