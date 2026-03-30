В Пензе вступили в силу новые требования к внешнему виду ларьков

С 28 марта в Пензе вступили в силу новые правила размещения нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков и павильонов) на муниципальной земле.

Теперь особые требования будут предъявляться к их внешнему виду. Его нужно согласовать с управлением градостроительства и архитектуры еще до начала установки.

Муниципалитет при этом получил право проводить комиссионные осмотры ларьков: оценивать внешний вид, проверять точность местонахождения и соблюдение правил благоустройства.

Ранее в мэрии подчеркнули, что в теплое время года павильоны по продаже кваса, мороженого, игрушек и прочего привлекают внимание и опосредованно влияют на облик Пензы, а значит, должны выглядеть достойно и современно.

Глава города Олег Денисов тогда отметил, что у управления градостроительства и архитектуры уже есть проект оформления торговых точек, но чиновники готовы рассмотреть встречные предложения от владельцев.

«Нужно найти оптимальное решение. Важно, чтобы павильоны нравились нашим жителям, ради которых мы и создаем комфортную городскую среду», - заключил глава Пензы.

В 2025 году от деятельности нестационарных торговых объектов в бюджет города поступило более 15 млн рублей, уточнили в мэрии.