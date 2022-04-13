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Общество

Стала известна программа празднования Дня Победы в Кузнецке

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Во вторник, 12 апреля, в администрации Кузнецка обсудили празднование Дня Победы.

В первую очередь необходимо привести в порядок памятники, благоустроить мемориальный комплекс «Холм воинской славы», оформить улицы и здания праздничной символикой.

«Знамя Победы должно развеваться на государственных учреждениях. На флагштоках вдоль путепровода по улице Стекловской решено водрузить, наряду с основными флагами России, Пензенской области, города Кузнецка, Знамени Победы, в поддержку - флаги ЛНР И ДНР», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание должно быть уделено ветеранам. Сейчас в Кузнецке насчитывается 19 участников Великой Отечественной войны, трое блокадников, три узника концлагерей и 270 тружеников тыла. Будут обследованы их бытовые условия и при необходимости оказана помощь. В этой работе станут помогать волонтеры.

С 22 апреля школьники заступят на Вахту Памяти на Холме воинской славы, где в День Победы впервые за последние два года состоится торжественное шествие. Возглавит его «Бессмертный полк». Вместе с портретами участников Великой Отечественной войны члены ветеранских организаций пронесут фотографии товарищей, погибших в локальных войнах.

На холме состоится митинг и театрализованное представление. Для юных кузнечан пройдет конкурс костюмов времен Великой Отечественной войны с фотосессией.

Также 9 мая в городском парке «Нескучный сад» запланирована тематическая программа. Вечером на центральной площади Кузнецка торжества завершатся салютом.

Ранее сообщалось, что в Пензе празднование Дня Победы пройдет в полномасштабном формате, включая акцию «Бессмертный полк» и салют. Также массовые мероприятия запланированы в Заречном.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

«Знамя Победы должно развиваться развиваться» красное или опять триколор будет?

Гость||

Мэр будет речь говорить про поголовье и устаканивание?

Гость||

Главное деда на палке принесите.

Гость||

Все извратили. Одно отвращение к едроссовским празднованиям. 9 мая у всех в сердцах, а не на палочках.

Гость||

А почему побежденные живут лучше победителей?

Имя: Гость
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