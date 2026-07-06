Дорогу «Подъезд к селу Алферьевка» перекроют до 20 августа

Общество

Дорогу «Подъезд к селу Алферьевка» перекроют до 20 августа
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В Пензенском районе перекроют дорогу «Подъезд к селу Алферьевка» (км 1 + 156). Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ограничение будет действовать с 0:00 7 июля до 6:00 20 августа.

Причина - ремонт трубы.

Дорогу «Подъезд к селу Алферьевка» перекроют до 20 августа

«Организован объезд вышеуказанного участка автомобильной дороги по ул. Угловая, ул. Школьная в с. Алферьевка согласно прилагаемой схеме», - пояснили в ГКУ.

Ранее сообщалось, что в Пензе из-за прокладки нового трубопровода на месяц перекрыли движение по нескольким полосам улицы Терновского в районе ее пересечения с Ростовской.

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