В пензенский перинатальный центр привезли новое оборудование

В перинатальный центр Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко начало поступать новое оборудование.

В медучреждение поступили 62 единицы техники, в том числе анестезиологическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, система ультразвуковой визуализации, электрокардиограф, аппарат для фототерапии новорожденных, инкубатор.

Всего в 2026 году для дооснащения перинатального центра планируется закупить 207 единиц более чем на 250 млн рублей, сообщили в областном минздраве.

В первую очередь технику обновят в операционных блоках, отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и женщин, родовых залах.

Модернизация оборудования параллельно с повышением квалификации врачей-специалистов позволит повысить качество помощи, оказываемой матерям и младенцам.