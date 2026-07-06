В пензенский перинатальный центр привезли новое оборудование

Общество

В пензенский перинатальный центр привезли новое оборудование
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В перинатальный центр Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко начало поступать новое оборудование.

В медучреждение поступили 62 единицы техники, в том числе анестезиологическая система, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, система ультразвуковой визуализации, электрокардиограф, аппарат для фототерапии новорожденных, инкубатор.

Всего в 2026 году для дооснащения перинатального центра планируется закупить 207 единиц более чем на 250 млн рублей, сообщили в областном минздраве.

В первую очередь технику обновят в операционных блоках, отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и женщин, родовых залах.

Модернизация оборудования параллельно с повышением квалификации врачей-специалистов позволит повысить качество помощи, оказываемой матерям и младенцам.

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