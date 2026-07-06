В Пензе в детском травмпункте начали работать волонтеры

В травмпункте областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова маленьким пациентам начали помогать волонтеры-медики. Студентов решили подключить из-за традиционного роста случаев травматизма в период летних каникул.

«Инициатива направлена на снижение стресса у маленьких пациентов и их родителей, а также на поддержку работы врачей», - пояснили в региональном минздраве.

Волонтеры встречают посетителей, помогают им сориентироваться в очередях, отвечают на общие вопросы, в процессе ожидания приема играют и рисуют с детьми.

Кроме того, они ассистируют медсестрам и врачам в процедурных и перевязочных кабинетах (помогают подготовить инструменты, придерживают емкости во время обработки ран), отвлекают ребенка разговорами во время манипуляций.

«Когда ребенок спокоен и отвлечен, он меньше сопротивляется, что позволяет провести осмотр или перевязку быстрее и качественнее. Кроме того, это освобождает нам немного времени, чтобы сосредоточиться непосредственно на лечении», - отметил заведующий травмпунктом Сергей Ососков.