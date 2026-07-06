Стало известно, где в Пензе отключат свет 7 июля

Во вторник, 7 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в окрестностях Митрофановской церкви, в Райках, Цыганском Поселке и Заре, а также отдельные дома на улицах Пушкина, Гладкова, Маршала Крылова и Ленина.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Березовский пер., 2-5; 1-й Березовский пер., 1, 2; 2-й Березовский пер., 3, 3Б, 5, 6, 8, 9-23 (нечетные); 3-й Березовский пер., 4, 6, 8;

- ул. Верхневишневая, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

- ул. Маршала Крылова, 15, 40-64 (четные);

- 1-й пр-д Свердлова, 28, 30, 32, 33-41, 43, 44;

- ул. Среднекутузовская, 16, 21, 23, 25, 28/7, 29-56, 58, 60, 62.

С 9:00 до 12:00 приостановят снабжение домов № 17, 19, 21, 23, 25, 27 на улице Пушкина, с 9:00 до 16:00 - № 15, 17, 19, 19а на улице Ленина.

С 8:30 до 16:00 не будут подавать ресурс по адресам:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- Солдатская, 37, 39, 41;

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Городецкого, 1;

- ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25;

- ул. Новоселов, уч. 597;

- ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36;

- ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у: 2, 11;

- ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42;

- ул. Усадебная, з/у 13;

- ул. Юбилейная, уч.: 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у: 155, 157, 110.

С 13:00 до 15:30 электричество не будут подавать на Гладкова, 22 и 24.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.