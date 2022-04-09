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Общество

Итоги недели: жестокое убийство, разлив рек и спасение рыбаков

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.

Главным поводом для обсуждений стало жестокое убийство в Нижнем Ломове.

34-летнего мужчину лишили жизни несколькими ударами ножа в шею, а потом расчленили и закопали в подвале.

По версии следствия, все случилось после пьяного застолья. Убив приятеля, предполагаемый преступник - 42-летний нижнеломовец - лег спать, а после решил скрыть все следы.

Мужчину задержали и заключили под стражу, вину он признал.

Второе место занял грядущий паводок. Большая вода нарушает планы жителей Пензенской области.

Резкое потепление спровоцировало подъем воды в реках региона. Сердоба, к примеру, уже перелилась через плотину и подступает к близлежащим домам. В Сердобске и двух селах ввели режим повышенной готовности.

В селе Волхонщино Пензенского района смыло мост. Ни в магазин, ни в школу несколько дней было не попасть.

Исчез мост и в Кузнецке, на реке Труев. Прежнее сообщение восстановят после снижения уровня воды до нормы.

В Пензе по традиции подтапливает улицы Рябова, Ростовскую, микрорайон Шуист.

Замыкает подборку самых обсуждаемых новостей недели спасение полсотни пензенских рыбаков, унесенных на льдине.

На Сурском водохранилище 53 рыбака оказались отрезаны от суши. Утром они спокойно вышли на лед, но вернуться обратно уже не смогли.

За день отколовшаяся льдина отошла от берега на 5-7 метров и унесла всех, кто на ней находился. Пришлось звать на помощь.

Для спасения рыбаков задействовали судно на воздушной подушке.

В итоге никто из любителей подледной ловли не пострадал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Потери войск рф на территории украины на 45 день спец операции

Личный состав 19100

Танков 705

Самолетов 151

вертолетов 136

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

Списки убитых и пленных телеграмм канал: ищи своих

Проверяйте уровень радиации от военнослужащих базировавшихся в раене Чернобыльской АЭС, радиоактивное заражение может быть опасно для окружающих.

Гость||

Страны ЕС прекратили пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС России.

«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — отмечается в сообщении.

Новые санкции коснулись автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, включая транзитные. Теперь транспортные средства с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

Ограничения пока не распространяются на грузоперевозки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей пока также открыто.

Кроме того, сохраняется транзит в Калининградскую область, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.

Ранее Евросоюз обнародовал пятый пакет санкций в отношении РФ. Под ограничения попали 217 граждан и 18 организаций, в том числе жители ДНР и ЛНР.

Гость||

ХОХОЛ???? Лапшу ВЕШАЕШЬ?

Гость||

Потери войск рф на территории украины на 45 день спец операции

Личный состав 19100

Танков 705

Самолетов 151

вертолетов 136

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

Списки убитых и пленных телеграмм канал: ищи своих

Проверяйте уровень радиации от военнослужащих базировавшихся в раене Чернобыльской АЭС, радиоактивное заражение может быть опасно для окружающих.

Гость||

200 троллейбусов не потянули даже новость недели по мнению ПензаИнформ.

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область закупит около 200 троллейбусов в Белоруссии, 100 из них должны поступить в регион уже в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 8 апреля.
ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Ну так.Всеже понимают что никаких троллейбусов и не будет:))

Имя: Гость
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