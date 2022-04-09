Итоги недели: жестокое убийство, разлив рек и спасение рыбаков

09.04.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.

Главным поводом для обсуждений стало жестокое убийство в Нижнем Ломове.

34-летнего мужчину лишили жизни несколькими ударами ножа в шею, а потом расчленили и закопали в подвале.

По версии следствия, все случилось после пьяного застолья. Убив приятеля, предполагаемый преступник - 42-летний нижнеломовец - лег спать, а после решил скрыть все следы.

Мужчину задержали и заключили под стражу, вину он признал.

Второе место занял грядущий паводок. Большая вода нарушает планы жителей Пензенской области.

Резкое потепление спровоцировало подъем воды в реках региона. Сердоба, к примеру, уже перелилась через плотину и подступает к близлежащим домам. В Сердобске и двух селах ввели режим повышенной готовности.

В селе Волхонщино Пензенского района смыло мост. Ни в магазин, ни в школу несколько дней было не попасть.

Исчез мост и в Кузнецке, на реке Труев. Прежнее сообщение восстановят после снижения уровня воды до нормы.

В Пензе по традиции подтапливает улицы Рябова, Ростовскую, микрорайон Шуист.

Замыкает подборку самых обсуждаемых новостей недели спасение полсотни пензенских рыбаков, унесенных на льдине.

На Сурском водохранилище 53 рыбака оказались отрезаны от суши. Утром они спокойно вышли на лед, но вернуться обратно уже не смогли.

За день отколовшаяся льдина отошла от берега на 5-7 метров и унесла всех, кто на ней находился. Пришлось звать на помощь.

Для спасения рыбаков задействовали судно на воздушной подушке.

В итоге никто из любителей подледной ловли не пострадал.