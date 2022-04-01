В Нижнем Ломове зарезали и расчленили мужчину

01.04.2022 | 17:57

В городе Нижнем Ломове Пензенской области проходят оперативно-следственные мероприятия по делу о жестоком убийстве человека. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщило ren.tv.

Информация об инциденте поступила и в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ». Местный житель рассказал о насильственной смерти мужчины.

«Все произошло 26 марта. Компания друзей распивала спиртные напитки. Между двумя приятелями произошла ссора, в ходе которой один из них схватил нож и зарезал другого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело жертвы и вынес останки в мешках на улицу», - пишет ren.tv.

Издание уточняет, что в обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы.

Официальные структуры инцидент пока не прокомментировали.