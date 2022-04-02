Итоги недели: набережная, нападение собаки и приход весны

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.
Лидером обсуждений снова стал капремонт набережной суры.
Наконец-то нашли подрядчика, и в 2022 году работы должны завершиться.
На последнем этапе планируют вымостить тротуары, создать детскую площадку, скейт-парк, велодорожки, открыть фестивальную сцену с амфитеатром, два туалета, предусмотреть вечернее и праздничное освещение.
Долгое время за работы не хотел браться ни один подрядчик. Мэрия Пензы предлагала сделать все за 105 млн 52 тыс. 790 рублей.
В конце марта претендент все же заявил о себе и приступил к работам.
Второе место заняла шокирующая новость: бультерьер покусал 7 человек.
Инцидент случился на улице Перовской в Пензе. Среди пострадавших - дети, молодая мать с коляской, старики.
Двое школьников после нападения попали в больницу.
Владелец пса на контакт не идет, но им уже заинтересовалась полиция.
Если будет доказано причинение тяжкого вреда здоровью людей, мужчину привлекут к уголовной ответственности.
Замыкает тройку самых обсуждаемых на этой неделе известие о сильном потеплении.
2 и 3 апреля температура воздуха может подняться до +15...18 °С, а среднесуточный показатель станет выше +5 °С. Правда, уже 4 апреля ожидается похолодание.
С 2-го по 5 апреля прогнозируют и резкий подъем уровня воды в реках. В зоны подтопления могут попасть 77 населенных пунктов.
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