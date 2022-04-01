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Общество

Пензенцев ждет резкое потепление и подъем воды в реках

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Жителей региона ждет сильное потепление. Об этом сообщила начальник Пензенского ЦГСМ Валентина Неворотова на совещании, посвященном теме паводка и состоявшемся в пятницу, 1 апреля, в правительстве области.

По словам Валентины Неворотовой, 2 и 3 апреля температура воздуха может подняться до +15-18 °С, а среднесуточная составит выше +5 °С.

«С 2 апреля по 5-е начнется резкий подъем уровня воды почти на всех реках. 4 апреля ожидается похолодание, но, несмотря на это, половодье будет продолжаться», - предупредила она.

В преддверии паводка 24 марта на Сурском гидроузле состоялись тактико-строевые учения. Была представлена техника, на практике проверена работа системы оповещения, продемонстрирована работа водолазов, отработаны вопросы эвакуации из зоны подтопления, спасения рыбаков с перевернувшейся лодки и человека - на оторвавшейся льдине.

Тренировка показала, что все службы готовы к действиям.

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Гость||

зайцы готовы. ждут деда мазая

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