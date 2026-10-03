В России изменят порядок медосмотров водителей

Общество

В России изменят порядок медосмотров водителей
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Министерство здравоохранения РФ подготовило проект нового порядка медосвидетельствования водителей и тех, кто получает права. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Медзаключения хотят формировать в электронном виде и размещать в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). При желании копию документа можно получить на бумажном носителе.

Если при осмотре у автомобилиста выявят заболевание или состояние, которое может быть противопоказанием или ограничением для управления транспортом, то медицинская организация направит его на дополнительное обследование или лечение.

При подтверждении диагноза водителю в течение одного дня придет уведомление на портале госуслуг о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование в трехмесячный срок. Если автомобилист не сделает этого, его права аннулируются. Вернуть их можно будет только после медосмотра и получения заключения об отсутствии противопоказаний к вождению.

Если сейчас водители обязаны проверяться у медиков раз в 10 лет, то новый порядок предусматривает, что поводом для дополнительного медосвидетельствования может стать и диспансеризация, и плановый осмотр, и обращение к врачу по другому поводу.

Планируется, что новые правила будут действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2033-го.

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