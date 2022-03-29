Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|00:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Появилось видео нападения бультерьера на детей

Печать
Telegram

Фактом нападения собаки на людей в Маньчжурии, в районе улицы Перовской, заинтересовались правоохранительные органы. В полиции внимательно изучают кадры с камер видеонаблюдения на одном из частных домов, появившиеся и в распоряжении 11 канала.

Школьник стал первой жертвой бультерьера. Хозяин обезумевшей собаки кое-как сумел оттащить пса от мальчика, но надеть ошейник и увести собаку у мужчины не получилось. Она продолжила атаковать людей. Журналисты уже рассказывали об этом в «Наших новостях».

«Кричала: помогите, спасите, кто-нибудь! Но, естественно, такая порода, все боятся таких собак», - отметила жительница Пензы Татьяна Ивагина.

История бурно обсуждалась в социальных сетях. Некоторые пользователи интернета усомнились в реальности произошедшего.

«Да хватит, булька поиграть хотел, они по сути своей веселые собаки, в играх неуклюжие, могут нечаянно прихватить», - предположил комментатор.

«Прокрутить бы всю эту ситуацию как ролик, уверена, там больше паники, чем реального вреда», - высказалась пользовательница.

Посмотрев момент нападения четвероногого недруга человека на молодую мать с коляской, трудно ответить на вопрос, можно ли в этой ситуации соблюдать спокойствие.

Бультерьеры считаются одной из самых опасных пород собак в мире, нередко бросаются на людей. Но это, скорее всего, помесь со стаффом, заявил известный в городе кинолог Дмитрий Паук, которому журналисты показали видео с участием агрессивного животного.

«Эта собака уже имеет явно такой опыт, возможно, просто никто об этом не заявлял. Здесь ошибка хозяина, что собака неуправляемая и что он не пытается ею управлять», - подчеркнул Дмитрий.

«Пострадавшими являются семь человек, из них трое - несовершеннолетние. Всем выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По мере поступления результатов экспертизы будут приниматься процессуальные решения по каждому факту в отдельности. Кроме того, все потерпевшие могут обратиться в суд в рамках гражданско-правовых отношений для восстановления их прав», - сообщил начальник ОДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Николай Мухаев.

С владельцем собаки проведут профилактическую беседу, но простым разговором с полицией мужчина может и не отделаться. В том случае, если будет доказано причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит уголовная ответственность.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Судя по твёрдой походке и уверенным действиям, хозяин был бухой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В том случае, если будет доказано причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит уголовная ответственность
Отмажется или нет? У нас все возможно. Хотелось бы чтобы присел

Гость||

Сразу пишите Бастрыкину,не спустят на тормозах.

Гость||

Собака должна быть усыплена. Можно вместе с хозяином!

Гость||

Гость писал(a):

Собака должна быть усыплена. Можно вместе с хозяином!
Можно вместе с тобой.

Гость||

Хозяин -М...А.

Псина дурная.Она действительно так играет.

Баба которая коляску опрокинула-КУРИЦА на всю голову.Кудахчет на всю улицу и усугубляет ситуацию.Тут явная провокация,но повторюсь её бы не было,если собака была в наморднике и на коротком поводке. Приучают таких собак ходить рядом при помощи строгого ошейника.С псом работать нужно было,он реально не понимает происходящего.Орут,машут руками,бегут."Кинолог",как и фотография фейк. Буль у него со стафом помесь.У него в голове помесь.Бредовая ситуация.Хозяино сто пудово виноватым сделают.Чудо-эксперты "помогут".Показательная порка будет.Может и правильно.

Гость||

Собаку однозначно надо усыпить! Хозяина наказать по всей строгости! Уголовный срок с выплатой материального и морального ущерба.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Прокрутить бы всю эту ситуацию как ролик, уверена, там больше паники, чем реального вреда», - высказалась пользовательница.
До чего же чёрствыми, безжалостными и злобными бываю женщины. Мать с ребёнком атаковала собака, но такая "пользовательница", возможно тоже мать, уверена, что это всё это ерунда.

Гость||

Гость писал(a):

Мать с ребёнком атаковала собака
Это не атака бультерьера.Если бы была атака,там бы пипец был.Всем.

Гость||

Уже зоошизы повылазили. Жертвы оказывается сами виноваты. Хозяину по сусалам намордником

Гость||

Гость писал(a):

До чего же чёрствыми, безжалостными и злобными бываю женщины. Мать с ребёнком атаковала собака
Гость писал(a):
До чего же чёрствыми, безжалостными и злобными бываю женщины. Мать с ребёнком атаковала собаку.))

Гость||

Гость писал(a):

Это не атака бультерьера.
Верно. Это спецоперация ЦРУ.

Гость||

Когда у нас будет уголовная ответственность таких неадекватных хозяев? Эх ты, Россия. ТРОИХ ДЕТЕЙ покусала. Чего ждут власти Пензы???

Гость||

.Гость писал(a):

До чего же чёрствыми, безжалостными и злобными бываю женщины. Мать с ребёнком атаковала собаку.))
Гость писал(a):
До чего же чёрствыми, безжалостными и злобными бываю женщины. Мать с ребёнком атаковала собаку.))
Мать с ребёнком АТАКОВАЛА СОБАКУ.......

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2022 20:39
Гость писал(a):
Мать с ребёнком АТАКОВАЛА СОБАКУ.......
Один дебил умышленно исковеркал смысл и написание, а ты, дебильней первого повторяешь бред того мерина

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте